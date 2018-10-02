/Общество/

Молодую душу старость не затмит

Ко Дню уважения старшего поколения

 В библиотеке-филиале № 10 п. Цемдолина стало доброй традицией проводить мероприятия,  приуроченные ко Дню  уважения старшего поколения. Так,  в преддверии праздника,   30   сентября,   для общения со школьниками  была приглашена  давнишняя и активная читательница Галина Степановна Фоменко.  Вначале, присутствующим гостям, с помощью электронной презентации, библиотекарь рассказала и показала историю этого праздника.  А затем, ребята  принялись на перебой поздравлять  бабушку Галю с Днем пожилого человека. Они с удовольствием рассказывали ей о своей жизни в школе и в быту. В ответ гостья рассказала о своем жизненном пути. Участники в очередной раз убедились, что «люди пожилые – сердцем молодые»!

Источник: МБУ ЦБС

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 62 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Батальон военнои? полиции прибыл после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике

Военные водолазы прошли курс водолазной подготовки в сложных условиях под Волгоградом

В Краснодарском крае военнослужащие истребительного полка отработали действия по подготовке истребителей к полетам

Более 20 складов с боеприпасами и 30 продовольственных пунктов развёрнуто в полевых условиях для обеспечения войск

Специалисты РЭБ исказили навигационное поле высокоточного оружия условного противника под Волгоградом