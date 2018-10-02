Молодую душу старость не затмит

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Ко Дню уважения старшего поколения

В библиотеке-филиале № 10 п. Цемдолина стало доброй традицией проводить мероприятия, приуроченные ко Дню уважения старшего поколения. Так, в преддверии праздника, 30 сентября, для общения со школьниками была приглашена давнишняя и активная читательница Галина Степановна Фоменко. Вначале, присутствующим гостям, с помощью электронной презентации, библиотекарь рассказала и показала историю этого праздника. А затем, ребята принялись на перебой поздравлять бабушку Галю с Днем пожилого человека. Они с удовольствием рассказывали ей о своей жизни в школе и в быту. В ответ гостья рассказала о своем жизненном пути. Участники в очередной раз убедились, что «люди пожилые – сердцем молодые»!

Источник: МБУ ЦБС