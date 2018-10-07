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Абрау-Дюрсо в понедельник без света?

Городские службы сообщают о том, что жители станицы Натухаевской и села Абрау-Дюрсо, а также базы отдыха урочища Широкая балка будут без света.

Энергетическая компания проводит плановые отключения в связи с производством работ 8 октября текущего года.

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: район магазина «Метро».

Причина: РП-49 РУ-6 кВ ремонт оборудования.

2

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ул. Камская 30-32; Герцена 15,17.

Причина: ТП-259 РУ-0,4кВ

техническое обслуживание.

3

НЭСК

с 13:00

до 17:00

Адрес: б/о «Ставрополец», б/о «Лесная сказка».

Причина: ТП 252 РУ-10/0,4 кВ ремонт оборудования.

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Октябрьская, Чехова, Толстого.

Причина: Приморский СУ устранение дефектов, нумерация опор ВЛ 0.4 кВ от ТП Сл 20-907.

5

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Натухаевская ул. Варениковская, Победы, Карла Маркса.

Причина: Раевский СУ устранение дефектов, нумерация опор, ВЛ-0,4кВ Ра1-319.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Общество

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