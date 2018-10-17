Прекрасно там, где пребывает милосердие

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Международный день «Белой трости», который отмечается в середине октября, стал поводом для встречи 16 октября в библиотеке-филиале № 10 п. Цемдолина школьников младших классов СОШ № 28.

Трудно назвать этот день праздником. Скорее это своеобразный знак, напоминающий всем нам о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи, и солидарности с ними.

В ходе мероприятия ребята посмотрели презентацию об истории возникновения дня «Белой трости». Послушали рассказ «Дом на окраине», где речь шла об обиженной матери-старушке, которую родная дочь привезла и отдала в дом престарелых. Вспомнили пословицы о доброте, попытались дать определение понятию «милосердие». Закончилось мероприятие словами о том, что милосердный человек – счастливый человек.

Источник: МБУ ЦБС