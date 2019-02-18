Подводим итоги 2018 года: факты и цифры...
За 2018 год проведено 83 пленарных заседаний ГосДумы. На рассмотрении депутатов находилось 1347 законопроектов.
Приняты 573 закона.
Комитет по транспорту и строительству провел 30 заседаний. ГосДумой рассмотрены 40 законопроектов, подготовленных Комитетом.
В электронную приемную Государственной Думы обратились 306 граждан.
За год Владимир Синяговский выступил соавтором 75 законопроектов. Депутатом направлено 97 вопросов к законопроектам, рассматривавшимся на пленарных заседаниях ГосДумы.
За 2018 год Депутат провел более 40 приемов граждан.Лично обратились к Владимиру Синяговскому 364 избирателя.
Решение найдено по 238 обращениям, по 77 обращениям даны консультации и разъяснения.
В основном избиратели обращались по вопросам ЖКХ, социальным проблемам и земельным спорам.
На сайте «Депутат клуб» на 17 февраля положительно деятельность Депутата Владимира Синяговского оценили 9002 избирателя.