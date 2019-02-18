Подводим итоги 2018 года: факты и цифры...

/Общество/

За 2018 год проведено 83 пленарных заседаний ГосДумы. На рассмотрении депутатов находилось 1347 законопроектов.

Приняты 573 закона.

Комитет по транспорту и строительству провел 30 заседаний. ГосДумой рассмотрены 40 законопроектов, подготовленных Комитетом.

В электронную приемную Государственной Думы обратились 306 граждан.

За год Владимир Синяговский выступил соавтором 75 законопроектов. Депутатом направлено 97 вопросов к законопроектам, рассматривавшимся на пленарных заседаниях ГосДумы.

За 2018 год Депутат провел более 40 приемов граждан.Лично обратились к Владимиру Синяговскому 364 избирателя.

Решение найдено по 238 обращениям, по 77 обращениям даны консультации и разъяснения.

В основном избиратели обращались по вопросам ЖКХ, социальным проблемам и земельным спорам.

На сайте «Депутат клуб» на 17 февраля положительно деятельность Депутата Владимира Синяговского оценили 9002 избирателя.