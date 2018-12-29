Владимир Синяговский подвел итоги работы службы помощников

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В рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский собрал своих помощников для подведения итогов года и постановки задач на 2019год.

2018 год выдался насыщенным событиями. Депутат государственной Думы выступил инициатором внесения поправок и изменений в 75 законопроектов.

В течении года, совместно с профильным комитетом ЗСК Краснодарского края, шла напряженная работа по совершенствованию существующего законодательства в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси. 13 декабря законопроект принят в первом чтении.

На рассмотрении комитета по транспорту и строительству находятся поправки в воздушный кодекс Российской Федерации в части возврата провозной платы в случаи болезни члена семьи или близкого родственника пассажира.

Владимир Ильич принимал активное участие в подготовке поправок в Жилищный кодекс в части уточнения условий предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт.

Приоритетным в своей деятельности депутат считает работу с обращениями граждан. За год в общественной приемной депутата принято 364 обращения избирателей. Из них 238 вопросов удалось решить положительно. По 77 обращениям получены консультации и разъяснения.

Ряд наказов избирателей остается в работе на 2019 год. По этим проблемам и прошел подробный разбор, подготовлен алгоритм дальнейших действий для решения.

Продолжается работа по решению проблем, связанных с железнодорожным переездом в п. Афипском и с. Гайдук.

Требует депутатского внимания вопрос о переводе земель Министерства обороны в муниципальную собственность в городе Горячий Ключ.

На особом контроле депутата остаются объекты долгостроя в Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе.

В связи с принятием федеральной программы, в ближайшие годы необходимо решить вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья избирателей из Северского района и города Горячий Ключ.

Совместно с муниципалитетом, в 2019 году Владимир Ильич особое внимание уделит вопросу переселения граждан из зон регулярного подтопления.

Синяговский поручил помощникам составить подробный перечень первоочередных вопросов округа и представить их на обсуждение избирателей через СМИ.

«Мы все призваны помогать людям. Важнее задачи нет!» - завершил совещание Владимир Синяговский.