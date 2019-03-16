Депутат Госдумы предложил обсудить вопрос повышения призывного возраста россиян

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Депутат Государственной Думы Михаил Емельянов предложил вернуться к обсуждению возможности повышения возраста совершеннолетия россиян и в случае принятия соответствующего решения — скорректировать возраст призыва в армию.

Такую позицию он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«В последнее время слишком много предложений о том, чтобы повысить возраст относительно приобретения оружия, алкоголя и так далее. Если мы считаем, что наша молодежь в 18 лет еще незрелая, то зачем в 18 лет даем ей дееспособность?» — заявил парламентарий.

По словам Емельянова, данный вопрос должен быть рассмотрен комплексно по всем направлениям.

«Если мы все-таки придем к выводу о том, что надо повысить общий возраст приобретения дееспособности, давайте работать над этим.

Тогда нужно изменить и срок, когда молодых людей призывают в армию. Например, делать это хотя бы в 19 лет. И что-то решать с брачным возрастом», — добавил депутат.

Странно, что человек может жениться, а спиртное, например, купить не может, отметил Емельянов.

«Если же мы придем к выводу, что это отдельные эксцессы, тогда ничего повышать не надо», — подытожил парламентарий.

Ранее Росгвардия предложила увеличить возраст приобретения гражданского огнестрельного оружия. Кроме того, на рассмотрение нижней палаты парламента вносились подобные инициативы как от сенаторов, так и от депутатов.

Вопрос повышения «алкогольного возраста» также не нов для россиян. Заявления о необходимости принятия таких мер периодически появляются в прессе.

Источник: https://riafan.ru/1159661-deputat-gosdumy-predlozhil-obsudit-vopros-povysheniya-prizyvnogo-vozrasta-rossiyan?utm_source=nnn.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=13.03&utm_content=ad-8774278&utm_term=nnn_752211&fbclid=IwAR3cXpq9HiiwImCv-FCZwXe5QkQ02Vojckkk4SG0ZsAMtvP3WVlfpc4ekcc