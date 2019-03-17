Парковую зону благоустроят за призовые

/Общество/

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края осмотрел территории, прилегающей к кафедральному собору святого апостола Андрея Первозванного, которые будут благоустроены на средства выигранные Геленджиком в конкурсе.

В 2018 году Геленджик выиграл 100 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На конкурс был представлен проект благоустройства парковой зоны, прилегающей к строящемуся кафедральному собору. После исполнения ряда документальных обязательств, выигранные деньги поступили в казну города. Теперь важно не затягивать их освоение.

На определённом этапе возникли трудности с проектом. В настоящее время проект столь масштабного объекта переработан, готов к воплощению.

Визит в Геленджик министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства главной целью имел на месте с главой Геленджика, с проектировщиками и застройщиками определить этапы работ, спрогнозировать возможные сложности в ходе работ по благоустройству.

Находясь на строительной площадки грандиозного кафедрального собора святого апостола Андрея Первозванного, краевой министр не мог упустить возможность осмотреть уже возведённое строение. Масштабы собора впечатлили Евгения Зименко.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик