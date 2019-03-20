/Общество/

В Горячем ключе выполняют наказы избирателей

Символический факел голубого топлива зажегся 20 марта в Военсовхозе станицы Саратовской. В населенном пункте торжественно открыли газопровод.

 

Подготовка к строительству газопровода в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» началась еще в 2013 году. Работы были осложнены тем, что населенный пункт расположен на землях Министерства обороны РФ. В 2014-м был сделан проект, проведены подготовительные работы по прокладке разводящих сетей. В конце 2018-го строительство объекта было завершено, получена необходимая разрешительная документация.

- Это по-настоящему долгожданное событие для всех жителей Военсовхоза. Нам пришлось пройти непростой путь, но благодаря совместной работе голубое топливо, наконец, приходит в дома. Выражаю искреннюю благодарность депутату Государственной Думы Владимиру Ильичу Синяговскому, краевой администрации, Законодательному собранию края и всем, кто помог нам реализовать этот непростой проект. Спасибо жителям за терпение и понимание, - отметил глава Горячего Ключа в ходе открытия объекта.

На строительство подводящего газопровода и распределительных сетей общей протяженностью 3205 м было направлено свыше 7,9 млн рублей. На сегодняшний день отказаться от печного отопления уже смогли жители 7 домовладений. Подано 83 заявки на технологическое присоединение к сетям. Благодаря вводу газопровода в эксплуатацию провести голубое топливо в дома смогут жители порядка 100 домов.

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Категория: Новости / Общество

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