SmartPrice открывает продажи смартфонов от Apple с деактивированной функцией Touch ID

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8 апреля 2019 года, Москва. SmartPrice, крупнейший оператор trade-in в российской рознице, открывает реализацию восстановленных смартфонов от Apple по рекордно низкой цене.

Отличительная черта таких аппаратов – неактивный Touch ID. Все остальные параметры телефонов полностью восстановлены компанией до заводского состояния.

«Проведенное нами исследование показало, что значительная часть клиентов готова отказаться от использования Touch ID, если цена аппарата будет на 20% ниже. Порядка 60% клиентов готово за те же деньги выбрать телефон новее, но с недействующим Touch ID, вместо модели предыдущего поколения, где этот узел исправен. Восстановление работы Touch ID без замены платы невозможно, себестоимость такой работы достаточно высока и экономически целесообразна лишь на свежих моделях iPhone. Сегодня по нашим оценкам порядка 12% устройств на руках у клиентов имеют нерабочий модуль Touch ID, а это от 500 тысяч до одного миллиона единиц по всей стране. Мы видим спрос на такие гаджеты, по этой причине открываем новую категорию устройств», - говорит Владислав Овчинников, генеральный директор SmartPrice.

Стоимость моделей с неактивным Touch ID, в среднем, на 20-25% ниже, чем у таких же, но с рабочим модулем. Так, Apple iPhone 6S Plus с 16Гб памяти на сайте компании продается за 12 140 рублей, а такая же модель, но с деактивированным Touch ID - уже за 8727 рублей.

Touch ID позволяет идентифицировать владельца гаджета по отпечатку пальца. Сканер отпечатков пальца впервые появился в 2013 году на iPhone 5S. В настоящее время он широко используется на смартфонах, планшетах и ноутбуках от Apple.

На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID также, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.

SmartPrice работает на российском рынке с начала 2018 года. Компания выкупает оригинальные подержанные устройства у клиентов российских розничных сетей, после чего восстанавливает их до состояния новых устройств. Все гаджеты имеют трехмесячную гарантию.

По итогам 2018 года компания реализовала 50 тысяч устройств, выкупленных в розничных сетях. До конца текущего года планируется реализовать порядка 300 тысяч восстановленных смартфонов и планшетов.

Источник: Пресс-секретарь SmartPrice