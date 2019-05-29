Владимир Синяговский: Станица Северская активно благоустраивается, молодеет, преображается...

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравление жителям и гостям станицы Северская.

"Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем станицы Северской!

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям.

За это время наши предки вписали свои имена в биографию станицы Северской и Кубани, принеся своей малой Родине почет и уважение, прославили ее подвигами на полях сражений и мирным трудом.

Станица Северская активно благоустраивается, молодеет, преображается. Каждый, кто хоть раз побывал в гостях, уносит в своем сердце частицу доброты и душевного тепла.

В День рождения нашей станицы хочу пожелать, чтобы все мы оставались настоящими хозяевами своей малой родины, заботливыми и любящими. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра!

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский"