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Владимир Синяговский: Станица Северская активно благоустраивается, молодеет, преображается...

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравление жителям и гостям станицы Северская.

"Дорогие земляки! От всей души поздравляю  вас с Днем станицы Северской!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям.
За это время наши предки вписали свои имена в биографию станицы Северской и Кубани, принеся своей малой Родине почет и уважение, прославили ее подвигами на полях сражений и мирным трудом.
Станица Северская активно благоустраивается, молодеет, преображается. Каждый, кто хоть раз побывал в гостях, уносит в своем сердце частицу доброты и душевного тепла. 
В День рождения нашей станицы хочу пожелать, чтобы все мы оставались настоящими хозяевами своей малой родины, заботливыми и любящими. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра!
Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский"
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Категория: Новости / Общество

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