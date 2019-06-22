Ходим по траве и впитываем энергию: Летнее солнцестояние 2019

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21 июня – День летнего солнцестояния. Ближайшее трое суток Солнце содержит в себе максимум энергии, заряженной на то, что человек хочет, что желает, о чем мечтает.

В это время надо загадывать желания и материализовать свои мысли. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik астролог Оксана Юнина.

«Солнце переходит в знак Рака в 18.54 по Москве, это и есть момент, когда наступает День летнего солнцестояния. Зенит Солнца наступает в 12 часов дня, 22 числа это будет самый пик активности. На подоконнике разложите золотые украшения, натуральные камни цвета Солнца: янтарь, рубины, гранат, розовый кварц. Впитав лучи солнечной энергии, они будут заряжены при носке в течение всего года», – сказала Оксана Юнина.

Первое, что смотрится в гороскопе – положение Солнца. В день Солнцестояния можно напитаться недостающей энергией.

«Гороскоп у любого человека основывается в первую очередь на положении Солнца. Оно может быть либо очень сильное, либо слабое. У кого положение Солнца слабое, например, сбито вредоносными планетами, или в знаках Весы и Водолей – этот день необходим, чтобы напитаться энергией и зарядить свое солнышко. Символ этих суток – в большей степени стихия Огня. Но в эти сутки становятся активны Земля, Воздух и Вода. Поэтому рекомендуется босиком походить по земле и траве, собирать цветы, которые растут на земле, побыть около водоема, хотя бы просто по щиколотку пройтись по воде. Наши мысли – это стихия воздуха, поэтому их можно не записывать, а прокрутить в ментальном поле, пожелать и визуализировать», – сказала Оксана Юнина.

Астролог также поделилась, как правильно загадывать желание. Главное, чтобы это желание эмоционально отзывалось у вас в душе чувством радости, счастья.

«Желание должно быть сформировано без частицы НЕ. Не "не хочу болеть", а "хочу быть здоровым". Желательно формулировать свои надежды и чаяния в положительном ключе, как будто это уже произошло: "Я являюсь начальником отдела". В желании все время должно быть состояние роста вверх, нельзя загадывать конкретные цифры. То есть вы желаете квартиру от таких-то квадратных метров и выше. Желание должно исключать наличие третьих лиц в этом желании. То есть не "хочу, чтобы муж зарабатывал много денег", а "хочу быть женой обеспеченного человека". Акцент должен быть на себя. Желание должно быть экологически чистым по отношении к другим людям. Не стоит загадывать, чтобы что-то случилось с другими людьми, это аукнется вам. Желание должно быть не бегством от чего-то, а путем к чему-то: не "уехать из душной Москвы", а "отдохнуть на Бали"», – поделилась Оксана Юнина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/