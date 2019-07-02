/Общество/

«Игра престолов» сделала РЕН ТВ лидером среди всех вещателей

По данным Mediascope, показ первого сезона легендарной саги сделал канал самым популярным в Москве.

30 июня РЕН ТВ начал последний показ всех сезонов эпичного сериала «Игра престолов» в формате «8 сезонов за 8 воскресений». Первые 10 эпизодов фэнтези посмотрело 10,7% целевой аудитории канала (мужчины и женщины в возрасте 25-54 лет). В целом за воскресенье РЕН ТВ стал абсолютным лидером среди всех телеканалов.

При этом показ сериала оценила не только целевая аудитория: 30 июня РЕН ТВ стал первым во всех основных категориях молодых зрителей. Доля «Игры престолов» в аудитории «Все 14-44» составила 12,7%, а в группах «Все 25-49» и «Все 10-45» – 12,3%.

Зрители смогли не только бесплатно посмотреть главный сериал современности, но и получили шанс выигрывать ценные призы прямо во время эфира. Среди них – iPhone и стилизованные подарки. Акция продлится на протяжении показа всех 8 сезонов фэнтези, а в первом этапе уже поучаствовало около 5 000 человек. Также в рамках промо показа канал разместил 3D-дракона в 20 городах России. Его можно найти на центральных автобусных остановках, «поселить» в своём смартфоне и сделать с ним фото.

Финальным аккордом показа «Игры престолов» на РЕН ТВ станет всероссийская телепремьера восьмого сезона.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям

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Категория: Новости / Общество

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