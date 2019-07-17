Краснодарскими таможенниками пресечена попытка незаконного перемещения через границу двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигренка

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни во взаимодействии с должностными лицами таможенного поста Аэропорт Краснодар пресечена попытка контрабанды в Республику Узбекистан диких животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС) и занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В ходе проверочных мероприятий был проведен таможенный досмотр сопровождаемого багажа гражданина Узбекистана 1985 г.р., пересекающего «зеленый коридор». В результате досмотра обнаружены 2 контейнера для перевозки животных, содержащие трех детенышей диких животных семейства кошачьих, без необходимых разрешительных документов на экспорт.

Согласно заключению директора Краснодарского зоопарка обнаруженные особи диких животных являются двумя леопардами (Panthera pardus, самец возрастом 1,5 месяца и самка возрастом 1,5 месяца) и одним белым бенгальским тигром (Panthera tigris tigris var. Alba, белая вариация, самец возрастом 2,5 месяца). Также подтвержден факт, что леопард (Panthera pardus) внесен в Красную книгу Российской Федерации и включен в перечень особо ценных диких животных.

Краснодарской таможней в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

В настоящее время животные помещены в Краснодарский зоопарк, проводятся мероприятия по установлению их объективной стоимости.

Таможней во взаимодействии с транспортной полицией проведены мероприятия, направленные на закрепление следов преступления. Материалы уголовного дела в рамках взаимодействия направлены в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте для проведения расследования.

Нарушитель задержан в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Источник: Пресс-секретарь Краснодарской таможни