Депутаты предлагают установить уголовную установить ответственность за незаконную продажу животных, занесенных в Красную книгу

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В Государственную Думу поступил правительственный законопроект № 356397-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Документом предлагается изложить в новой редакции статьи 253 (нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации) и 258 Уголовного кодекса России (незаконная охота) в целях уточнения признаков отдельных составов преступлений, а также усиления их санкций.

В частности, статья 258 УК РФ дополняется примечанием, определяющим величину и порядок исчисления крупного и особо крупного ущербов (40 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно).

Также законопроектом предусматривается дополнение статьи 2581 УК нормами, устанавливающими ответственность за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами, с использованием СМИ или Интернета.

Корреспондирующие изменения вносятся и в статьи 31, 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Документ направлен в профильный Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

Источник: Госдума РФ