Чаевые по безналу? Рассказываем о последствиях

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Чаевые для официанта – это способ заработка, который российское государство обязательно обложит налогом. Это произойдет, когда чаевые массово начнут оставлять безналичным способом оплаты. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

Напомним, в России стартовала первая тестовая система электронных чаевых. Ее запустила в Москве платежная система Visa совместно с банком «Русский стандарт». Теперь клиент ресторана может оставить чаевые официанту при оплате пластиковой картой Visa через обычный платежный терминал. Для этого ему должны дать возможность самому ввести сумму перечисления. Деньги за заказ поступят на счет ресторана, а чаевые на счет официанта. Во время проведения операции банк заберет часть суммы в качестве комиссии. Ее сумма составит около 5%.

Электронные чаевые, как и обычные, в России не облагаются налогом. С переходом от наличных чаевых к безналичным эта ситуация может измениться, рассказал Михаил Хазин.

«С точки зрения тех, кто получает чаевые, лучше всего получать наличными. Для них это тот самый кусочек, до которого государство еще не дотянулось. С чаевых налог не платят, но у государства есть желание обложить их налогами. Если такие переводы не облагать налогом, то возникнет механизм получения дополнительного дохода. Вам же никто не ограничивает размер чаевых. Вы можете в кафе заказать бизнес-ланч за 250 рублей, и оставить 50 тысяч чаевых. Налогом они облагаться не будут. Государство такого не допустит», - уверен экономист.

Наиболее известный подход к электронным чаевым практикуют в США. Там вы можете перечислить официанту такой бонус прямо во время оплаты заказа. Для американских официантов чаевые клиента – это главный источник дохода. Поэтому обычно сумма чаевых составляет 20% от стоимости заказа, однако с этих денег официант платит налоги.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/