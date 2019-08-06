8 интересных фактов о «Дне рождения игристого» в Абрау-Дюрсо

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Чем запомнился прошедший трехдневный праздник, собравший за три дня 15 000 человек.

В Абрау-Дюрсо со 2 по 4 августа 2019 года праздновали «День рождения игристого». В честь профессионального праздника, Центр туризма «Абрау-Дюрсо» подготовил насыщенную программу. Развлечения, вошедшие в расписание уикенда, объединили поколения – за три дня Арт-парк Абрау-Дюрсо посетили более 15 000 человек.

Вкусы мира в Абрау-Дюрсо

Гастрономические концепции со всего света представили лучшие шеф-повара черноморского побережья. Жаренное на гриле мясо, локальные морепродукты, вьетнамский колорит и итальянские деликатесы манили своими ароматами и вкусами.

Барный экстрим

Амфитеатр на набережной озера Абрау не пустовал ни на минуту. Одним из ярких событий первого дня праздника стало бармен-шоу Zagit Flair. Гости попробовали разнообразные коктейли и увидели виртуозные трюки с огнем, бокалами и бутылками. Бармен заставил серьезно поволноваться зрителей, когда он удерживал на подбородке башню из 25 наполненных рюмок – артист и хрупкая конструкция выдержали испытание.

Петанк с нуля

Арт-парк Абрау-Дюрсо уже в третий раз становится площадкой для проведения соревнований по петанку. Но в эти выходные гости могли обучиться основам французской игры и, даже будучи новичком, принять участие в розыгрыше игристого на турнире Champagne petanque.

Найдено применение пробкам

На художественных мастер-классах дети и их родители создавали художественные произведения и поделки из бутылок и корковых пробок. Как оказалось, это совсем несложно, главное – дать волю своей фантазии. Так пробки становились сказочными зверями, а на бутылках появлялась диковинная роспись.

Танцевальные флешмобы

Сотни человек захватила волна драйва и латинских ритмов. Три дня гости занимались зумбой – танцевальной тренировкой, а также приглашали своих партнеров на сальсу и бачату. Им помогали инструкторы, которые на себе показывали движения и танцевальные элементы.

Балет на озере

Танцы продолжались даже на воде – танцплощадкой стало озеро Абрау. Шоу-балет Madisonпрезентовал программу, во время которой девушки-танцовщицы исполняли сложные акробатические трюки на сапбордах, поразив зрителей красотой и изяществом. Подготовка к номеру заняла более месяца.

Долгожданное выступление Noize MC

Кульминацией первого дня праздника стало выступление российского музыканта Noize MC. Концерт стал подарком для гостей. Исполнитель культовых песен «Из окна», «Выдыхай», «Иордан» и других поприветствовал зрителей фристайлом, который он посвятил Абрау-Дюрсо. Дальше всех собравшихся ожидало полуторачасовое шоу с любимыми хитами. Ярким было не только выступление, но даже уход певца со сцены – после выступления Noize MC уплыл на понтоне. Вечер закончился праздничным фейерверком, запущенным с середины озера.

Автограф на память

После концерта Noize MC посетил ресторан кавказской кухни «Вилла Роз». Новая традиция заведения – собирать автографы известных личностей, оставленных на тарелках. Теперь коллекция пополнилась подписью Noize MC.

Источник: Виктория Силакова PR-менеджер ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''