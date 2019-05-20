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Лето близко: Абрау-Дюрсо откроет курортный сезон шоу фонтанов и бесплатным концертом Noize MC

Гости праздника целый день смогут наслаждаться лучшим стритфудом, приготовленным по последним гастротрендам, музыкой от диджеев и активным отдыхом.

 

Абрау-Дюрсо совсем скоро с размахом откроет курортный сезон. Масштабный праздник «Лето близко» пройдет 25 мая 2019 года. Помимо знаменитых экскурсий по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» с внушительными скидками, гостей ожидает обширная программа со множеством интересных мастер-классов и концерт от хедлайнера события. Вход на праздник, посвященный открытию сезона, для всех гостей будет свободным. Началов 13:00.

Программа Открытия курортного сезона в Абрау-Дюрсо - 2019:

·         Фудкорт-зона от лучших представителей стритфуд-индустрии Краснодарского края

·         «Детский городок»: «Виртуальная реальность» и радиоуправляемые машинки

·         Открытый бесплатный урок по йоге от тренера Ивана Царева в арт-шатре (с 13:00 до 14:00)

·         Конкурсы от ведущего

·         Коктейль-вечеринка в Усадьбе «Круглое озеро»

·         Мастер-класс и «Винное казино» от шеф-сомелье «Абрау-Дюрсо» в барбекю-баре Aqua

·         Открытые мастер-классы по сапсерфингу

·         Бармен-шоу

·         Концерт российского музыканта, исполнителя хитов «Из окна», «Выдыхай» «Песня для радио» и многих других культовых песен – Noize MC

·         Светозвуковое шоу танцующего фонтана на озере Абрау

Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, набережная озера Абрау

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''

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Категория: Новости / Культура

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