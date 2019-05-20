Лето близко: Абрау-Дюрсо откроет курортный сезон шоу фонтанов и бесплатным концертом Noize MC

/Культура/

Гости праздника целый день смогут наслаждаться лучшим стритфудом, приготовленным по последним гастротрендам, музыкой от диджеев и активным отдыхом.

Абрау-Дюрсо совсем скоро с размахом откроет курортный сезон. Масштабный праздник «Лето близко» пройдет 25 мая 2019 года. Помимо знаменитых экскурсий по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» с внушительными скидками, гостей ожидает обширная программа со множеством интересных мастер-классов и концерт от хедлайнера события. Вход на праздник, посвященный открытию сезона, для всех гостей будет свободным. Начало: в 13:00.

Программа Открытия курортного сезона в Абрау-Дюрсо - 2019:

· Фудкорт-зона от лучших представителей стритфуд-индустрии Краснодарского края

· «Детский городок»: «Виртуальная реальность» и радиоуправляемые машинки

· Открытый бесплатный урок по йоге от тренера Ивана Царева в арт-шатре (с 13:00 до 14:00)

· Конкурсы от ведущего

· Коктейль-вечеринка в Усадьбе «Круглое озеро»

· Мастер-класс и «Винное казино» от шеф-сомелье «Абрау-Дюрсо» в барбекю-баре Aqua

· Открытые мастер-классы по сапсерфингу

· Бармен-шоу

· Концерт российского музыканта, исполнителя хитов «Из окна», «Выдыхай» «Песня для радио» и многих других культовых песен – Noize MC

· Светозвуковое шоу танцующего фонтана на озере Абрау

Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, набережная озера Абрау

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''