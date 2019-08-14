В. Ефимов: Земельные правонарушения снизились на треть...

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Госинспекция по недвижимости начислила более 133 миллиона штрафов за нарушения при использовании объектов недвижимости с начала года.

«В первом полугодии 2019 года выявлено 1724 нарушения в сфере использования объектов столичной недвижимости. Из них 1508 нарушений земельного законодательства и 216 - при использовании объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города. Общая сумма начисленных штрафов составила 133,9 миллиона рублей», - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Наиболее часто фиксируются нарушения в области землепользования – 1508 с начала года. 76% (1140) из них связаны с игнорированием требований и ограничений по использованию земель, а также использованием земельного участка без надлежащего оформления документов. «Благодаря плановой работе Госинспекции, в первом полугодии земельные правонарушения стали допускаться реже, их количество снизилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал вице-мэр.

Что касается использования городских нежилых помещений, то с начала года выявлено 216 нарушений, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (110). 86% из них (185 из 216) связано с незаконной перепланировкой, переустройством помещений без оформления разрешительных документов, нарушением порядка использования объектов нежилого фонда, а также изменением их целевого назначения.

«Контроль по выявлению и пресечению правонарушений при использовании объектов недвижимости осуществляется на постоянной основе во всех административных округах столицы. За шесть месяцев Госинспекцией по недвижимости проведено свыше 40 тысяч контрольно-инспекционных мероприятий», - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Источник: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы