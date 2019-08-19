Вы почему рыбку не кушаете? Что, не любите?

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За 40 лет россияне стали есть меньше картофеля, но больше фруктов, ягод, а также рыбы. Такие данные приводит Росстат. По реальным расчетам, мы потребляем рыбы в два раза меньше медицинской нормы, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель пресс-службы Рыбного союза Константин Леонов.

«Официальные данные Росстата, на которые опирается Росрыболовство – 21 кг в год, медицинская норма – 22 кг. Но это выборочный опрос домашних хозяйств. Домохозяек ловили на выходе из магазина и спрашивали, едят ли они рыбу. У Рыбного союза есть свои расчеты, которые говорят, что мы потребляем рыбы в два раза меньше медицинской нормы. Если реально считать – экспорт, импорт, внутренняя переработка», – сказал Константин Леонов.

Потребление в два раза ниже медицинской нормы – одна беда, вторая беда – свет в конце туннеля не предвидится, отметил представитель Рыбного союза.

«Молодежь исключает рыбу из рациона. Рыбой надо заниматься, филе продается редко, в основном необработанная тушка в магазинах. Молодое поколение не имеет ни опыта, потому что ушли бабушки 70-х годов, которые покупали рыбу и разделывали ее, ни времени, чтобы этим заниматься. Они скорее едят рыбные бургеры, не всегда полезные, либо что-то еще. Кучу незаменимых полиненасыщенных кислот и минералов народ недополучает», – сказал Константин Леонов.

Сейчас новый тренд – нарастить экспорт рыбы.

«Стоит задача – до 2024 года увеличить экспорт чуть ли не в два раза. Сейчас за границу уходит 2/3 тушки. У нас мало перерабатывается рыбы. Встает вопрос, как рыбаки будут наращивать экспорт и что останется на внутреннем рынке», – рассказал Константин Леонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/