Юбилей станицы Полтавской отметили незабываемым концертом

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Площадь у культурного центра стала местом притяжения станичников. С утра до позднего вечера продолжались праздничные мероприятия, посвященные 225-летию со дня основания станицы Полтавская.

Торжественная часть началась с инсценировки событий двухвековой давности. Местные артисты изобразили на сцене то, как пришли наши праотцы на земли, дарованные Императрицей Екатериной II.

Среди почетных гостей праздника были глава района Юрий Васин, благочинный церквей Красноармейского района архимандрит Симеон, депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин, депутаты ЗСК Алексей Сидюков, Сергей Кизинек и Иван Безуглый и другие.

Главу администрации Полтавского сельского поселения Владимира Побожия поздравил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Празднование завершилось концертом, салютом и дискотекой.

Источник: https://golos-pravda.ru/news/obshhestvo/40296-jubilej-stanicy-poltavskoj-otmetili-nezabyvaemym-koncertom/