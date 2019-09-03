Владимир Синяговский обсудил с избирателями насущные проблемы

/Общество/

Вопрос берегоукрепления и чистки русел рек для жителей Туапсинского района всегда был актуальным.

А после наводнения в октябре прошлого года он стал еще более острым и требующим оперативного и планомерного решения. С просьбой посодействовать в упрощении процедуры чистки рек, дорогостоящей и требующей массы согласований к депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому обратилась туапсинка Майя Саенко.

Владимир Синяговский выразил полное согласие с необходимостью искать пути решения этой проблемы на государственном уровне, подключив и депутатов Законодательного Собрания края, и общественный ресурс. Принято решение совместно с главой администрации Туапсинского района Анатолием Русиным подготовить пакет законодательных инициатив.