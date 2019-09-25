Все учреждения детского отдыха внесут в государственный реестр

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Депутат ГД от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский поделился с редакцией:

- Предлагаемые Правительством изменения в законодательство 718736 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» разработаны для реализации поручений Президента и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности детей, отдыхающих в лагерях нашей страны.

Нам предлагается законодательно закрепить уже действующие сейчас в субъектах федерации реестры организаций отдыха и оздоровления детей и разрешить только им осуществлять такие услуги.

Особо хочу отметить, что проблема контроля за деятельностью организаций, занимающихся детским отдыхом и туристической деятельностью актуальна не только в летний период. Рынок предложений в это сфере постоянно расширяется. У нас есть лагеря выходного дня, турбазы и пансионаты, работающие во время зимних каникул, а также осуществляющие оздоровительные программы круглогодично. Не должно быть ни одного детского лагеря, пансионата, базы отдыха, другого подобного учреждения, о котором нет исчерпывающей информации. Всеми организациями, занимающимися детским отдыхом должны непреложно соблюдаться требования законодательства. Причём касается это не, только государственных учреждений, но и частных лиц, занимающихся данного рода деятельностью.

Законопроектом предлагается регламентировать установление административной ответственности, штрафных санкций в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей, а также указывается, в чьих полномочиях находится рассмотрение судебных дел и составление протоколов об административных правонарушениях.

Принятые поправки, в качестве Федерального Закона вступаю в силу, через десять дней после официального опубликования. Но для подачи сведений для включения в государственный реестр даётся отсрочка до 1 мая 2020 года. То есть времени для сбора соответствующих документов вполне достаточно.