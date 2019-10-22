/Общество/

Закон о виноградарстве и виноделии в России может быть рассмотрен до конца года

В малом зале Государственной Думы собрались депутаты, представители регионов и бизнеса, чтобы обсудить вопрос создания отрасли виноградарства и виноделия. В работе совещания принял участие депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Синяговский.

Открыл совещание спикер нижнего парламента Вячеслав Володин, который отметил, что крайне важно как можно скорее принять базовый закон по виноградарству. «Речь идет о развитии нашей экономики, и самое главное, речь пойдет фактически о создании новой отрасли - виноградарства и виноделия», - заявил Председатель ГД. Он поставил задачу рассмотреть и принять соответствующий законопроект до конца года.
Глава законодательного органа России напомнил, что ряд решений в этой отрасли уже был принят Госдумой: была снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20 до 10% в отношении производителей винограда. «Мы буквально недавно приняли закон, который позволяет субсидировать виноградарство, решение, которое создает льготы для производителей отечественного вина, причем существенные льготы, защищая отечественные бренды», — добавил он.
«Сегодня мы подошли к обсуждению закона о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия, а это значит новые рабочие места, доходы в бюджет наших регионов», — подчеркнул Председатель Государственной Думы.
Вячеслав Володин рассказал, что на обсуждении присутствуют представители регионов, в частности Краснодарского края, Севастополя, и руководители предприятий, по производству отечественных вин.
«Учитывая, что у нас природно-климатические условия позволяют выращивать свой виноград, значит, мы можем решить проблему обеспечения жителей своим качественным продуктом», — заявил Председатель ГД. После выступления Володина гости посмотрели фильм Дмитрия Киселева об истории и потенциале российского виноградарства и виноделия.
Депутат ГД от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский считает, что базовый закон по виноградарству и виноделию безусловно нужен. Поскольку, виноделие и виноградарство – это социально значимая отрасль, которая дает рекордное количество рабочих мест в сельском хозяйстве в расчете на гектар. «В ряде российских регионов виноградарство является одной из важных отраслей экономики: в Крыму, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области. Сегодня в российском виноделии занято более 86 тыс. человек, а каждый гектар дает в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 млн. рублей в год», - заявил он.
По мнению парламентария, принятие этого закона позволит сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устранит пробелы в правовых нормах, которые в настоящее время регулируют эту молодую отрасль российской экономики.

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Категория: Новости / Общество

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