Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи пройдет в Новороссийске

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Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи пройдет 14 ноября 2019 года во всех субъектах Российской Федерации. В этот день руководители и сотрудники Управления ПФР в г. Новороссийске проведут в Гимназии № 21 открытый урок по пенсионной и социальной грамотности, а для учеников Гимназии № 4 экскурсию по управлению.

Диалог с молодой аудиторией призван обратить внимание молодого сообщества на вопросы своего финансового обеспечения по окончании трудовой деятельности, в первую очередь, пенсионного обеспечения, основы которого закладываются с начала и на протяжении трудовой жизни. Как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, каков порядок формирования пенсии работающих граждан, какие факторы влияют на размер пенсии, почему важна белая зарплата, как проверить своего работодателя, отчисляющего взносы на пенсионное обеспечение своих сотрудников. Кроме всего, школьникам и студентам представят и подарят учебно-методическое пособие для старшеклассников и студентов «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» (редакция 2019 года).

С 2011 года на уроках и лекциях пенсионной грамотности побывало более 1,5 тысяч учащихся города Новороссийска.

Источник: УПФР в г. Новороссийске