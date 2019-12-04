Семья Афониных – Куртали благодарит сотрудников управления по вопросам миграции Кубани за помощь

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Семья Анны Афониной переехала на Кубань из соседнего государства в 2014 году. Четыре года спустя в Краснодар приехали и пожилые родители Анны – Павел Петрович и Валентина Андреевна Куртали.

Главной причиной переезда стало тяжелое заболевание главы семьи. Павел Петрович не смог получать необходимого лечения на Родине. По приезду в Россию дорогостоящие лекарственные препараты предоставляла общественная организация, но для продолжения лечения ему жизненно необходимо было принять гражданство Российской Федерации. Собрав все необходимые документы, среди которых находился пропуск в 30-километровую зону Чернобыльской атомной электростанции, по которому в мае далекого 1986 года Павел Куртали, тогда - водитель спецтранспорта, принимал участие в ликвидации последствий страшной аварии.

С необходимым пакетом документов Анна отправилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Больше всего она боялась за своего отца. Тяжелое состояние здоровья инвалида первой группы не позволяло ему долго находиться в очередях и ждать оформления документов. Но этого не потребовалось. Сотрудники кубанской полиции разъяснили Анне порядок прохождения процедуры вступления в гражданство Российской Федерации и подтверждения статуса нового гражданина, как ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Павлу Петровичу необходимо было лишь поставить свою подпись в подготовленных документах.

Сейчас Павел Куртали принимает необходимое лечение. Вся его большая семья благодарит сотрудников кубанской полиции за оперативность и оказанную помощь.

Всего за 11 месяцев 2019 года гражданами Российской Федерации на Кубани стали более 15 тысяч иностранцев.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю