Дед мороз — депутат!

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Вот уже более двух лет общественная организация «Мир без границ» дарит радость и поддержку тем, кто больше всех в ней нуждается — детям инвалидам. Она была создана по инициативе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимира Синяговского для того чтобы оказывать содействие в реабилитации людей с органичными физическими возможностями, приобщать к активному и здоровому образу жизни, оказывать помощь в творческом и физическом развитии.

В преддверии самого волшебного праздника, когда каждый ребенок ждет чуда «Мир без границ» подготовил для своих подопечных новогодние сюрпризы.

В Горячем Ключе в этом году депутат ГД Владимир Синяговский вновь выступил в роли Деда Мороза. На новогодних представлениях свои подарки от его имени получили 150 малышей, нуждающихся в особом внимании, заботе и любви.

Источник: http://gkgazeta.ru/2019/12/28/ded-moroz-deputat/