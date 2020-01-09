"Холоп" идет на рекорд?

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Самая кассовая российская комедия "Холоп" не станет самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Этой картине не удастся обойти лидера, рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

На данный момент "Холоп", который вышел в прокат на новогодних праздниках, собрал уже 1,8 млрд. рублей. Фильм стал самой кассовой комедией в России. Он потеснил комедию 2018 года "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", которая собрала 1,762 млрд. рублей.

Самой кассовой картиной без привязки к жанру является "Движение вверх". Спортивная драма собрала в кинопрокате более 3 млрд. рублей. Такую сумму "Холопу" получить не получится, считает кинокритик Александр Голубчиков.

"Вероятность того, что "Холоп" соберет 3 миллиарда рублей – невелика. Надо сравнивать не только кассовые показатели за новогодние праздники, но и то конкурентное окружение, с которым предстоит столкнуться "Холопу" после длинных выходных. В случае с "Движением вверх" месяц не было конкурентов", - рассказал кинокритик.

У фильма "Холоп" есть только один шанс подняться на первую строчку самых кассовых картин в российской истории, но не на киноэкранах. Об этом рассказал радио Sputnik кинокритик Александр Голубчиков.

"Важно, что этот фильм, даже если он не перебьет показатели "Движения вверх", то у него будет очень хорошая судьба в телеэфире и на цифровых платформах. На последних будет заработано гораздо больше денег, чем "Движению вверх"",- пояснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/