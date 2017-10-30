Сказка «Последний богатырь» обошла «Матильду» по кассовым сборам

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Фильм "Матильда" собрал за первые выходные проката 229 миллионов рублей и занял второе место. Его обогнала сказка "Последний богатырь" со сборами 448 миллионов рублей. Режиссер Алексей Учитель рассказал, что на сборы картины отрицательно влияет отсутствие рекламы на телевидении. "Матильда" вышла в прокат 26 октября и еще до премьеры стала самым скандальным российским фильмом. Скандал вокруг "Матильды" способствовал тому, что на него пошло гораздо больше людей, рассказал в эфире радио Sputnik кинокритик Сергей Сычев.

«"Последний богатырь" – семейный фильм, а "Матильда" – это 18+. То есть, если на "Последнего богатыря" идут семьями по три-четыре человека, а на "Матильду" по двое – это уже разница почти в 2 раза. Мне кажется, популярность "Богатыря" не говорит о том, что его больше ждали, просто это семейный фильм, надо куда-то ходить с детьми. Матильда – действительно феномен, очень много людей говорили о фильме Алексея Учителя безотносительно его художественной ценности, не видя этот фильм. Вокруг фильма раздут скандал на пустом месте, и это способствовало его популярности. Конечно, на него пошло гораздо больше людей, чем, если бы всего этого не было. Это самый обсуждаемый фильм Учителя, несмотря на то, что у него есть выдающиеся картины, которые в большей степени достойны такого обсуждения», – считает эксперт.