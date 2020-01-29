Депутат Госдумы Владимир Синяговский поприветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного году 2500-летия Боспорского царства

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Владимир Синяговский посетил Греческий культурный центр в Геленджике, где, вместе с председателем Думы Геленджика Михаилом Димитриевым и председателем геленджикского общества греков Афлатоном Солаховым, поприветствовал участников торжественного мероприятия и призвал беречь историю, жить в мире и согласии всех представителей многонационального Геленджика.

Золотое кольцо Боспорского царства – это межрегиональный туристский маршрут, проходящий по городам Краснодарского края, Крымского полуострова и Ростовской области, в которых сохранились уникальные памятники античного периода, связанные с историей и культурой Боспорского царства. В маршрут входит десять городов: Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Керчь, Феодосия, Евпатория, Симферополь, Севастополь, Азов.

Прототипом туристического маршрута стал фестиваль Античное наследие России, прошедший в 5 городах Краснодарского края летом 2018 года в рамках перекрестного года туризма «Россия - Греция». Его посетили более 55000 гостей.

В рамках подготовки фестиваля на заседании Русского географического общества в Краснодаре научный сотрудник «Новороссийского исторического музея-заповедника» Лев Степко высказал идею туристического маршрута по югу России, где в античные времена располагалось Боспорское царство.

Создание туристического маршрута в апреле 2018 года обсудили глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов на Четвёртом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

В сентябре 2018 года в Москве было заключено соглашение о реализации совместного проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», которое подписали главы профильных министерств и ведомств Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя, Ростовской области, а также Русского географического общества.

В октябре Ростуризм включил проект «Золотое кольцо Боспорского царства» в перечень десяти приоритетных туристических маршрутов России.

Карта маршрута Золотое кольцо Боспорского царства:

Керчь (Пантикапей)

Анапа (Горгиппия)

Тамань (Гермонасса)

Севастополь (Херсонес Таврический)

Евпатория (Керкенитида)

Феодосия

Геленджик (Торик)

Новороссийск (Бата)

Азов (Танаис)

В VI в. До н. э. на восточном побережье Тонкого мыса основана греческая колония Торик (греч.???????). С 45-66 годов н. э. Торик вошёл в состав Боспорского царства. Сегодня в Геленджике находится несколько культурно-исторических и туристических объектов, связанных с античной историей города.