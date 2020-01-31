Власть в стране принадлежит народу

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Во время региональной недели Депутат Государственной Думы ФС РФ Синяговский Владимир Ильич активно включился в работу по обсуждению изменений в Конституцию с представителями гражданского общества, депутатами муниципальных образований, простыми гражданами на территории Туапсинского округа.

С учетом самостоятельной осведомленности граждан из средств массовой информации люди активно проявляют интерес к более глубокому пониманию толкований, разъяснений тех изменений, которые должны будут внесены в Основной закон. Главная цель, которая преследуется в подготовке изменений — улучшение качества жизни, рост благосостояния людей, формирование социальной стабильности. К каждому такому изменению должны быть сопричастны граждане.

В деловой обстановке 29 января прошло заседание Круглого стола с участием депутатов муниципального образования города Горячий Ключ.

Синяговский В.И. подробно проинформировал депутатов по тем вопросам, по которым впервые со дня принятия Конституции Президентом Российской Федерации предлагаются значимые изменения.

Со стороны депутатов муниципального образования,

представляющих интересы граждан, состоялось живое обсуждение. Самое близкое, понятное людям — это социальный блок поправок.

Синяговский В.И. сообщил участникам встречи, что прозвучавшие от них вопросы будут сформулированы и направлены в адрес рабочей группы.

В завершении работы Круглого стола председатель Совета муниципального образования город Горячий Ключ Коробка А.В. поблагодарил Синяговского В.И. за внимательное и последовательное отношение к проблемам граждан муниципального образования.

Источник: http://gkgazeta.ru/2020/01/31/vlast-v-strane-prinadlezhit-narodu/