Новое пожарное депо открыли в г.о. Сергиев Посад

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В пятницу, 31 января, в деревне Торгашино Сергиево-Посадского городского округа состоялось торжественное открытие нового здания пожарного-спасательного поста 252-й пожарной части Пушкинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако, начальник Пушкинского территориального управления госучреждения Николай Шкитырь, заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Дмитрий Киселёв, глава городского округа Сергиев Посад Михаил Токарев, депутат Совета депутатов городского округа Сергей Балакин, ветераны пожарной охраны и жители деревни Торгашино.

«Сегодня знаменательный день для всего муниципалитета. Не каждый год мы открываем новое пожарное депо. Это уже восьмое, которое будет действовать на территории нашего округа. Его важность сложно переоценить. Здесь живут 15 тысяч жителей, а летом – вдвое больше. Депо будет оперативно прикрывать большое количество населённых пунктов. Чувствительная тема – наши торфяники», – сказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Заместитель начальника Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Анатолий Плевако выступил с приветственным словом и вручил начальнику 252-й пожарной части Сергею Чебадухину сертификаты на ценные подарки для поста.

«Это 91-е БВК, которое мы построили в рамках программы «Безопасность Подмосковья» с 2012 года. Благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву мы продолжаем возводить такие нужные объекты для безопасности населения региона. На сегодняшний день территория Московской области прикрыта на 97%. В феврале-марте планируем ввести ещё четыре подобных объекта. Территория Селковского поселения, в которое входит деревня Торгашино, всегда была самой пожароопасной. 15 тысяч жителей, несколько десятков СНТ и лес, много леса. Плюс девять тысяч гектаров торфяников. А ближайшая пожарная часть – за 30 километров, в Шеметове. Огромный риск и потеря времени при подъезде», – отметил первый заместитель начальника ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Анатолий Плевако.

Заместитель начальника Управления организации пожаротушения ГУ МЧС по Московской области Дмитрий Киселёв отметил, что теперь закрыта большая часть территории, которая была неприкрытой по Сергиево-Посадскому городскому округу.

Новое пожарное депо в Торгашине – это быстровозводимая конструкция. Здесь есть все необходимое – учебные классы, столовая, места для отдыха.

Штатная численность пожарно-спасательного поста 252-ой пожарной части – 11 человек. В боевом находится одна пожарная автоцистерна и «АРС 14», который будет эксплуатироваться в пожароопасный период. Дополнительно к службе будут привлекаться и добровольцы.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"