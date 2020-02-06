Замминистра сельского хозяйства Кубани К.Н. Тертица экстренно госпитализирован в больницу

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"При расследовании уголовного дела следователем назначены ряд экспертиз: бухгалтерская; компьютерная; химическая, лингвистическая, фоноскопическая судебные экспертизы.

Согласно заключению эксперта № 17/7-149э от 29.08.2019 г., проведенное в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю (лингвистическое исследование), даны отрицательные ответы на все поставленные следователем вопросы. Согласно заключению эксперта № 26 от 26.11.2019 г., проведенное сотрудником ЭКЦ Управления криминалистики СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакассия дан предположительный вывод. А в силу принципа презумпции невиновности это должно трактоваться в пользу обвиняемого. Согласно фоноскопическому исследованию (заключение эксперта № 17/7-150э-151э от 29.08.2019 г.), проведенному экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю «образцы голоса и речи К.Н. Тертица, … ограниченно пригодны для проведения идентификационных исследований…».

Согласно химическому исследованию (заключение эксперта № 17/4- 3977э от 12.07.2019 г.), проведенного экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю «на поверхности марлевых тампонов со смывами с левой и правой рук гр. Тертица К.Н. и контрольном марлевом тампоне, веществ, люминисцирующих в УФ-лучах при длине волны 254/365 нм не обнаружено…». 30.07.2019 г. следователем назначены бухгалтерская судебная экспертизы и компьютерная судебная экспертиза. Вместе с тем, до настоящего времени ни подзащитный, ни защита до сих пор не ознакомлены с их результатами и непонятно – проведены ли они вообще.

Все имеющиеся судебные экспертизы свидетельствуют в пользу невиновности К.Н. Тертица, а следователем вместо объективной оценки имеющихся доказательств по делу и принятия законного процессуального решения допускается системное бездействие и нарушение прав и законных интересов К.Н. Тертица. По данным основаниям защитой подаются в жалобы в компетентные органы, которые, к сожалению, остаются без должного внимания. Это либо от незнания закона, либо от ощущения необязательности его соблюдения. Защита намерена пробивать эту ауру глухоты и слепоты. Пока следствие удерживает К.Н. Тертица в положении заложника, здоровье в СИЗО резко ухудшилось, и он срочно госпитализирован в больницу."

Алексей Иванов, адвокат(текст представлена адвокатом)