В Новороссийске продолжается благоустройство дворовых территорий

/Общество/

Жители села Абрау-Дюрсо в эти выходные получили новые благоустроенные дворы на улицах Школьная, 20 и Островского, 3-5.

Над результатом успешной реализации программы «Формирование комфортной городской среды» совместно работали депутаты городской Думы, структуры администрации города, подрядная организация и, что особенно хочется отметить, сами жители.

Чтобы придомовая территория вашего многоквартирного дома была приведена в надлежащее состояние и выделены субсидии на финансирование проектов, необходимо от собственников помещений:

1. Провести общее собрание жильцов многоквартирного дома.

2. Принять решение собственников об участии.

3. Земельный участок, который образует придомовую территорию с элементами благоустройства, должен быть включен в состав общего имущества конкретного многоквартирного дома.

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме необходимо определить уполномоченных лиц на совершение следующих действий от лица собственников:

• согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;

• подготовка и направление документов для включения дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды до 2024 годы в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования – организатор отбора;

• участие в контроле качества выполнения работ в ходе благоустройства дворовой территории, в том числе промежуточном, в приемке работ при завершении благоустройства, подписание соответствующих актов приемки выполненных работ.

Прием документов для участия в программе производится по адресам:

- с/о Абрау-Дюрсо: ул. Промышленная, 18, телефон: 275-402

- Верхнебаканский сельский округ: ул. Ленина, 23,телефон 276-467

- Гайдукский сельский округ: ул. Ленина, 1, телефон 269-246

- Глебовский сельский округ: ул. Школьная, 1, телефон 676-706

- Мысхакский сельский округ: ул. Шоссейная, 1, телефон 718-188

- Натухаевский сельский округ: ул. Фрунзе, 51, телефон 274-049

- Раевский сельский округ: ул. Котова, 48, телефон 270-132

Реестр формируется в соответствии с очередностью поступивших ранее от жителей заявок.

Источник: пресс-служба администрации