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Не сдержавшийся в соцсети депутат Петросовета расстроен и подавлен

По словам председателя Совета, сам Александр Анишин уже пожалел о сказанных словах.

Депутаты городского Совета Петрозаводска (Петросовет) потребуют извинений от своего коллеги Александра Анишина, который оскорбил пользователя социальных сетей, а всех критиков власти назвал бездельниками.

Об этом сообщил ТАСС председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.
По информации СМИ, депутат Анишин резко отреагировал на слова одного из интернет-пользовтелей, усомнившегося в необходимости строительства музея воинской славы в Беломорске.
"Какие формы [могут быть применены], сейчас смотрят юристы. В первую очередь, конечно, мы потребуем обязательного извинения за столь резкие, грубые и недопустимые высказывания в адрес жителей Карелии, жителей Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Боднарчук отметил, что Анишин не состоит ни в какой партии, поэтому формат партийного воздействия к нему применить не получится.
"[Анишин] довольно-таки положительно характеризуется. Сам, конечно же, он жалеет о том, что погорячился в какой-то момент, некорректно выразился. В принципе, он расстроен, подавлен", - добавил Боднарчук.
Получить комментарий у самого Александра Анишина ТАСС оперативно не удалось.

Источник: http://vybor-naroda.org/lentanovostey/156511-ne-sderzhavshijsja-v-socseti-deputat-petrosoveta-rasstroen-i-podavlen.html

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Категория: Новости / Общество

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Не сдержавшийся в соцсети депутат Петросовета расстроен и подавлен

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