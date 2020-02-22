Рухлядь или раритет: повышение налога на старые авто

/Общество/

От повышения налога на старые автомобили пострадает, прежде всего, "большая Россия", рассказал в интервью радио Sputnik председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

По его словам, стимулировать обновление автопарка нужно повышением доходов населения, а не новыми налогами. Министерство промышленности и торговли хочет увеличить налоги на старые автомобили экологического класса "Евро-3" с 2021 года. Об этом сообщают СМИ. "Люди вынуждены ездить на таких автомобилях не потому, что им так сильно хочется, просто очень дорого обходятся машины при покупке и обслуживании. В таких экономических условиях повышать налоги может только антинародное государство. Надеюсь, что позиция Минромторга будет заблокирована на уровне правительства. Чем меньше регион, чем ближе к сельской местности, тем больше людей, которые ездят на дешевых и старых автомобилях. Пострадает, прежде всего, большая Россия. Обновление автопарка можно стимулировать, в первую очередь, обеспечением адекватной экономической ситуации и ростом доходов. Когда это произойдет, люди сами выберут более качественные машины", – считает Виктор Похмелкин.

Источник: МИА «Россия сегодня»