Владимир Синяговский: Мы готовы поддерживать всех, кому нужна наша помощь...

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Представительством общественной организации Краснодарского края "Мир без границ" в городе-курорте Анапа было организовано выступление анапского паракаратиста Юрия Шатилова, который завоевал золото на Международном турнире по боевым единоборствам - Кубок равноапостольного Николая Японского.

Это один из более 600 спортсменов-инвалидов, находящихся под опекой организации "Мира без границ", лидером которой является депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Турнир проходил с 7 по 9 февраля в подмосковном городе Пушкино и собрал более 3500 представителей 16 видов единоборств из России, Японии, Казахстана и других стран. Кубок Николая Японского проводится с 2011 года. Организует его Российский союз православных единоборцев при поддержке Патриаршей комиссии по спорту и Министерства спорта РФ.