Краснодарцы оценили удобство мобильного приложения Почты России

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Если в 2018 году пользователи почтовых услуг предпочитали получать справки по телефону «горячей линии», то в 2019 году более активно стали использовать мобильное приложение Почты России, на этот канал приходится более половины от всех обращений жителей Кубани.

За последние несколько лет кардинально изменилась технология работы с обращениями. Сегодня у клиентов Почты России есть возможность подать запрос любым удобным способом: по телефону службы клиентской поддержки 8 800 100-00-00, через онлайн- консультант на портале www.pochta.ru, социальные сети и мессенджеры.

Чаще всего клиенты Почты России уточняют информацию о нормативных сроках пересылки и установленных тарифах, а также о текущих этапах доставки регистрируемых почтовых отправлений – на такие запросы приходится свыше 50% справочных обращений. Почта России ежедневно анализирует обращения, полученные от клиентов в отделениях почтовой связи, при звонках на горячую линию, в мобильном приложении и социальных сетях. На основе обратной связи клиентов инициированы улучшения процессов, которые позволяют сократить время ожидания в очереди и снизить нагрузку на операторов почтовой связи. В частности, почтальонами при обслуживании на дому активно используются мобильные почтово-кассовые терминалы для приема коммунальных и иных платежей; внедрение простой электронной подписи позволило отказаться от заполнения бумажных извещений и сократить время получения регистрируемых отправлений гражданами до 30 секунд.

Источник: Пресс-служба Краснодарского края АО «Почта России»