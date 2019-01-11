Почта России будет взимать таможенные пошлины онлайн

/В России/

9 января 2019 года стартует совместный эксперимент Почты России и Федеральной таможенной службы по оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок. Он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли.

Запуск эксперимента стал возможен после публикации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2018 № 279н, который в рамках трансграничной интернет-торговли наделяет назначенных операторов почтовой связи правами по декларированию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС России.

Почта России совместно с ФТС России заранее подготовились к запуску. Было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе.

«Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах для наших клиентов максимально комфортным. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это уже сейчас онлайн при оформлении заказа на площадке или в мобильном приложении Почты России. Реализация эксперимента позволит сократить время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи», - отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин.

В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро. Успешная реализация проекта позволит всем участникам процесса подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли.

В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент на более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях.

К эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки, так как принципы работы для всех участников общие. Главные требования к площадкам – ответственность за достоверность информации о реализуемых товарах и прозрачная логистика.