В Госдуме назвали избыточным появление экологического омбудсмена

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В России уже созданы и действуют экологические институты при президенте, Министерстве экологии, Совете Федерации и Госдуме, рассказал в интервью радио Sputnik председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Взаимодействие с гражданским обществом выстроено, дополнительный институт будет просто дублировать функции уже существующих.

Должность омбудсмена по экологическим вопросам предложили ввести в регионах России предложили представители Всероссийского общества охраны природы (ВООП), сообщили СМИ. Общественники обратились с инициативой к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину.

"При президенте есть люди, которые занимаются вопросами экологии, климата, они находятся на высоком государственном статусе, их должности позволяют им решать серьезные вопросы, они пользуются авторитетом среди общественников и чиновников. При Минприроды есть общественный институт, коллегиальный орган, где работают представители разных общественных организаций. При Совете Федерации и Госдуме есть общественные советы и рабочие группы по экологии. Взаимодействие с гражданским обществом выстроено, дополнительный институт как минимум требует серьезного обсуждения. Но есть ощущение, что это избыточный институт, который просто будет дублировать функции существующих", – считает Владимир Бурматов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/