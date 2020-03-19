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Борьба с жирной блестящей кожей — одна из основных задач при нанесении макияжа. Наиболее эффективным средством против этой проблемы стала косметическая пудра для лица, которая с легкостью устраняет блеск, и позволяет изменить формы лица за счет светотеневого рисунка.

Несмотря на популярность и широкое распространение, не все модницы знают как правильно использовать этот вид косметики, но не беспокойтесь, мы вам поможем. Если вы не знали как правильно наносить пудру на лицо, и как вообще пользоваться этим средством, наш материал откроет для вас не только подробное описание процесса нанесения, но и уникальные советы, упрощающие нанесение макияжа в домашних условиях.

Если хотите научиться правильно наносить пудру на лицо, и благодаря макияжу изменять свою внешность до неузнаваемости, эта статья маст-хев для прочтения как новичкам в мире макияжа, так и для опытных визажистов.

Разновидности и особенности подбора пудры для лица

Перед выполнением каких-либо действий, или тем более покупкой косметики, стоит узнать все детали об разновидностях пудры для лица. Это основы, которые должны знать все кто сталкивается с мейкапом, от типа пудры зависят все особенности её использования.

Основные разновидности пудры для лица:

Крем-пудра — идеальное решение для сухой и чувствительной кожи. Жидкая консистенция больше похожа на тональный крем, но уже после нанесения лишняя влага впитывается, а поверхность кожи становится бархатистой. Наносится любым способом — бьюти-блендер, кисть, спонж, пальцы. Большинство видов крем-пудры невозможно использовать с тональным кремом. Порошковая. Классический вариант пудры, который существует уже десятки лет, и до сих пор пользуется огромной популярностью. Она ровно ложится на кожу, и не утяжеляет макияж, что позволяет создавать качественный светотеневой рисунок. Кроме этого, состав прекрасно подходит для матирования жирной кожи, но для обладательниц пересушенной есть специальная «увлажняющая» рассыпчатая пудра. Компактная. Прессованный вид пудры, которые поставляется в виде футляра с зеркальцем, спонжем и кистью. Этот вариант можно наносить более толстым слоем, что позволит хорошо скрыть недостатки кожи. Благодаря компактности великолепно подходит для дорожной косметички. Прозрачная (Транспарентная). Вам кажется бессмысленным такое название? Но прозрачная пудра действительно существует, и главное ее преимущество — отсутствие оттенка на коже. Благодаря этому она легко адаптируется под цвет кожи человека, и позволяет сделать макияж более естественным, скрыть поры и черные точки. Некоторые производители предлагают варианты с нейтральными оттенками розового, бананового, зеленого. Бронзирующая. Некоторые относят эту пудру для лица в категорию румяны, тем не менее бронзирующая пудра является эффективным способом придать коже эффект легкого загара и свежести. Еще одним сценарием использования является создание светотеневого рисунка за счет более темного оттенка бронзирующей пудры. Многие применяют только этот вид косметики, благодаря чему сокращают время нанесения макияжа, и делают его более легким.



Лучше всего иметь в своем арсенале несколько видов пудры, так вы всегда будете готовы к изменению состояния кожи, и с легкостью устраните любой недостаток, сделав идеальный макияж. Если хотите приобрести качественную косметику без побочных эффектов, купить пудру для лица можно всегда здесь - https://karamelkashop.com/.

Чем наносится пудра для лица?

Кроме подбора самой пудры, стоит подумать и об инструментах, которые нужно использовать для нанесения косметики.

Подходящие принадлежности и инструменты для использования пудры:

Кисти — чаще всего используются с порошковой, дражированной и компактной пудрой. Используются широкие кисти с густым, но мягким, ворсом, благодаря чему вам удастся нанести косметику равномерным тонким слоем. Для сухой пудры используйте круглые кисти, а для крем-пудры можно приобрести и плоские кисточки. Спонж — в комплекте с компактной прессованной пудрой не случайно идут спонжи. Они дают возможность удобно наносить состав, и качественно матировать кожу, равномерно распределяя пудру. Кроме классических спонжей есть и латексные, а также бьюти-блендеры, но они хороши именно при нанесении влажных видов пудры, включая крем-пудру. Ваши руки — да, пудру можно наносить собственными пальцами. Так вы тактильно ощущаете собственную кожу лица, и можете контролировать качество и толщину нанесения пудры на каждом участке.



Несмотря на долговечность и практичность, не забывайте ухаживать за косметическими принадлежностями, так они прослужат намного дольше, и не станут причиной воспалений и инфекций на лице. После использования нужно промыть инструмент тёплой водой, и просушить его.

Как правильно наносить пудру на кожу?

Любая процедура требует подготовки, и нанесение макияжа не исключение. Если вы все сделаете правильно, конечный результат вам несомненно понравиться.

Подготовка к нанесению пудры:

Очистите кожу при помощи мицеллярной воды и спонжей. Таки вы откроете поры и устраните остатки кожного жира, грязи, омертвевших частичек эпителия. Нанесите увлажняющий крем или базу под макияж. Дайте средству время (около 10 минут) для впитывания в кожу, после чего промокните излишки салфеткой или спонжем. Используйте праймер для выравнивания рельефа только после увлажнения и нанесения базы.



Разобравшись с процедурой подготовки к нанесению макияжа, можно перейти и к самой пудре.

Этот процесс также максимально прост, нужно лишь придерживаться нескольких правил:

Для нанесения пудры в Т-зоне используйте спонжи. Наберите немного состава на него, и обработайте центр лба, переносицу, нос. Контролируйте толщину слоя, при необходимости добавьте еще небольшое количество пудры. Чтобы сделать покрытие более плотным, используйте латексные спонжи или бьюти-блендер, предварительно смочив его водой. На другие лицевые зоны наносите косметику при помощи кистей, движениями от центра лба к волосам и вискам, от носа к вискам, от подбородка к скулам. Не втирайте пудру в кожу, движения должны быть легкими и воздушными. Если вы обладательница жирной кожи, нанесите второй слой пудры в Т-зоне еще и при помощи кисти.



Кроме нанесения на кожу, пудра прекрасно подходит в качестве основы для туши на ресницах или губной помады. Такая база позволяет сделать ресницы более объемными и пушистыми, или предотвратит растекание помады, сделав её более стойкой.

Использование специальных видов пудры для лица

Если вы считали что основным отличием всех разновидностей пудры, помимо физической формы, является их оттенок — это ошибка. Кроме банальных оттенков, существует масса других различий, позволяющих подобрать продукт, идеально удовлетворяющий ваши задачи.

Минеральная пудра

В первую очередь отличается своим составом, включающим лишь натуральные компоненты. Процесс нанесения частично отличается, а именно — вам нужно втирать состав в кожу круговыми движениями кисти. После того как минералы вступают во взаимодействие с клетками кожи, они создают однородное покрытие с матовой поверхность, чего невозможно достигнуть при обычном поверхностном нанесении.

Скульптурирующая пудра

Используется для контуринга, и отличается более плотной структурой, благодаря чему хорошо растушевывается после нанесения. Предполагает нанесение состава небольшими дозами в определенных местах, поэтому лучше используйте узкую кисть вместо широкой.

Скульптурирующая пудра поставляется в виде нескольких оттенков для создания необходимого светотеневого рисунка, поэтому принципы ее нанесения частично отличаются:

Подберите наиболее подходящий оттенок к вашему тону лица, и нанесите пудру при помощи широкой кисти, создав качественную базу. Возьмите часть пудры светлых тонов и нанесите его на Т-зону, область под глазами, центр подбородка. Более темный оттенок нанесите плоской кистью в местах, требующих визуального уменьшения (контур спинки носа, периметр лба, овал лица, зона под скулами). Используя широкую кисть выполните растушёвку и сгладьте переходы между нанесенными слоями.



Такая простая процедура позволяет скрыть массу недостатков форм лица и частей тела, а также подчеркнуть все достоинства, добившись идеальных форм.

Кроме этих двух видов есть еще бронзирующая пудра и хайлайтеры. Первый вариант идеально подходит для смуглых девушек, и способен подчеркнуть их экзотическую внешность, сделав ее выразительнее и ярче.

Хайлайтеры же используются в технике стробинга, поскольку содержат светоотражающие частички, позволяющие достичь эффекта свечения. Несмотря на популярность, стоит осторожно использовать такую пудру, чрезмерное его количество создает эффект блестящей жирной кожи.

Хайлайтер наносят на следующие зоны лица:

Центральная зона лба. Внутренние уголки глаза. Выступающие зоны скул. Над центром верхней губы. Центральная часть подбородка. Лучше всего использовать его в нескольких местах, поскольку одиночные точки выглядят абсолютно неестественно.



Познакомившись с этим материалом, вы несомненно ответите на свой вопрос — как пользоваться пудрой для лица, и что использовать для нанесения.

Евгений Счастливый