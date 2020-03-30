Эксперт назвал  глупостью запрет в России экзотических блюд

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Любые продукты, не только экзотическое мясо, но и привычные свинина или курица, могут быть заразны. Это вопрос проверки качества продукта, а не конкретного вида животного, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель "Деловой России" по Московской области, эксперт потребительского рынка, юрист Роман Харланов. По его словам, в России достаточно регулирующих документов, которые позволяют обеспечить безопасность приготовления и потребления любой пищи.

В России предложили запретить есть мясо летучих мышей, змей и обезьян, сообщили СМИ со ссылкой на депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Напомним, по мнению ученых, новый коронавирус COVID-19 мог передаться человеку после употребления в пищу экзотических животных в Китае. В том числе, летучих мышей, организмы которых содержат различные коронавирусы.

"Это ерунда, у нас не так много любителей экзотической кухни. Вопрос в том, что все, что поступает на кухню, должно пройти определенный санитарный контроль, фитоконтроль и так далее. Даже привычные нам свинина или курица могут быть заразной. Это вопрос проверки качества продукта, а не конкретного вида животного. Если это дичь, отстреленная охотником, то в соответствии с действующим законодательством должны быть предоставлены все документы: что эта дичь законно добыта и проверена санитарным врачом. Если сделаны соответствующие пробы, нет никакой опасности. У нас достаточно регулирующих документов, которые позволяют обеспечить безопасность приготовления и потребления любой пищи", – считает Роман Харланов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru