Депутат Смолин объяснился за идею отменить ЕГЭ 

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Депутат Госдумы и первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин уточнил в интервью радио Sputnik, что не предлагал отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) прямо сейчас, как ранее писали СМИ. По его слова, решение об отмене или переносе экзамена надо будет принимать через 2-3 недели.

"Решение по ЕГЭ я предлагаю принимать не сейчас, а через 2-3 недели, когда будет понятна ситуация с коронавирусом. Пока Минпросвещение экзамен предложило перенести на две недели, но, по опыту других стран мы, к сожалению, знаем, что месяцем карантин не ограничивается", - пояснил свои слова депутат.

Ранее СМИ растиражировали призыв Олега Смолина к отмене ЕГЭ из-за коронавируса. Сообщалось, что депутат направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение по отмене всех экзаменов в 2020 года.

В интервью радио Sputnik депутат Смолин пояснил, что действительно выступает за отмену ЕГЭ, если ситуация с коронавирусом быстро не разрешится. По его мнению, если экзамен состоится, несмотря на вирус, то школьники окажутся в разных условиях.

"Если в Москве компьютеры есть практически у всех детей и дистанционное обучение более или менее эффективно, то даже в Питере губернатор обратился к гражданам с просьбой помочь ученикам компьютерами. Даже в Питере компьютеры есть не у всех, а теперь представьте себе какое-нибудь сибирское село. В этом случае, скорее всего, дети никак не смогут готовиться к ЕГЭ. Если мы будем проводить экзамен, то может резко увеличиться количество детей без аттестатов", - считает депутат.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен был стартовать по всей России 25 мая, однако его перенесли на 8 июня. Такое решение приняли в Министерстве просвещения из-за распространения коронавируса в России. Также чиновники перенесли на 9 июня основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают девятиклассники.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/