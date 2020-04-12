Депутат из Новороссийска выпускает ежемесячную газету

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Четырехполоска «25 округ» выходит каждую последнюю пятницу месяца.

Обычно депутаты начинают активно действовать за несколько месяцев до выборов. Но есть среди них и исключения, например, Георгий Середин, депутат новороссийской гордумы по 25-му одномандатному округу. Георгий Викторович работает круглый год, активно ведет аккаунт в социальных сетях, а для тех, кто не привык пользоваться интернетом, ежемесячно выпускает газету, в которой рассказывает о событиях, произошедших в округе, и людях.

- В последнее время все уходят в сеть, а я же считаю, что про родную всем печатную прессу никак нельзя забывать. Именно газета будет прочитана всеми членами семьи. Наша газета — это не «боевой листок, рассказывающий о подвигах, это — газета о людях и для людей – рассказал Георгий Середин.

На сегодняшний день в свет вышли только два номера. И если первый, февральский, был отчетным, то мартовский полностью посвящен жителям округа.

Апрельский номер должен появиться 30-го числа, но его судьба неизвестна.

- Мы пока не решили, что делать. Всё будет зависеть от ситуации в регионе. На данный момент типографии не работают. Если в апреле не получится выпустить газету, то, возможно, в мае осилим сдвоенный выпуск – добавил Георгий Викторович.

Что ж, будем надеяться, что график выхода «25 округа» не сорвется. Приятно, что в нашем городе есть депутаты, которые пишут не только про себя, но и про людей. Кстати, стать читателем «25 округа» может каждый желающий. Газета распространяется бесплатно. Стойки с номерами расположены в холле 34-ой школы и в Пенсионном фонде.