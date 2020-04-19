Россияне перестали платить за услуги ЖКХ

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Собираемость коммунальных платежей в ближайшие месяцы рухнет в два раза.

В марте миллионы потребителей перешли в режим экономии и стали меньше расходовать воду и тепло, чтобы сократить траты на коммуналку. В результате средний чек на оплату услуг ЖКХ за прошлый месяц сократился на 14%. Но это еще цветочки! Принятый мораторий на пени и отключение услуг за неуплату побудит многих граждан, потерявших в нынешней ситуации доходы, просто-напросто игнорировать коммунальные платежи, а высвобожденные за счет этого деньги тратить на еду, лекарства и прочие первостепенные нужды. Эксперты прогнозируют, что собираемость платежей может сократиться в два раза.

Средний счет за оплату услуг ЖКХ в марте упал в годовом выражении на 14%. «Уменьшились чеки за воду — на 37%, за тепло — на 10%, квартплату — на 15%, чек за электроэнергию увеличился на 18%», — сообщили банковские аналитики, проведшие расчеты. По сравнению с февралем падение составило 4%.

Специалисты пришли к выводу, что снижение мартовских счетов связано с потребительской экономией. Ну а рост платежей за электричество обусловлен увеличением тарифа.

По прогнозам экспертов, в апреле ожидается резкий рост среднего чека за услуги ЖКХ. Затраты на коммуналку увеличатся из-за введения режима самоизоляции: люди чаще принимают ванну, делают уборку, стирают и готовит. В домах и квартирах гораздо больше потребляется электроэнергии. Между тем, оплачивать возросшие счета смогут далеко не все потребители, и такое поведение будет иметь объективные причины: увольнение, сокращение зарплат и доходов.

Есть и еще фактор, способный спровоцировать рост задолженности населения. Как известно, среди мер по поддержке россиян в период пандемии коронавинуса, значится освобождение их от штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг: соответствующее постановление уже подписано главой правительства.

Принятый мораторий на пени и отключение коммунальных услуг за неуплату являются абсолютно правильными мерами, однако это действительно может поставить под удар ресурсоснабжающие организации, рассказывает руководитель некоммерческой Организации народного контроля Наталья Чернышева. «По нашим оценкам, собираемость платежей за ЖКХ может по итогам ближайших месяцев уменьшиться как минимум в два раза, а то и больше. Даже если у людей в данный момент и есть возможность оплатить счета за март, они, не исключено, решат сохранить эти деньги для покупки продуктов в будущем, поскольку сейчас трудно предсказать, что будет с их доходами в ближайшие месяцы», —убеждена она.

Источник: Московский Комсомолец