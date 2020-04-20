Антикризисные выплаты безработным получат не все

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Нюансы прямых пособий нуждающимся.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал закон о финансовой поддержке людей, лишившихся работы из-за коронавируса. Все вставшие на учет в службу занятости на три месяца получат пособие по безработице в размере 12 123 рублей. Это максимальная сумма пособия, поскольку она равняется минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Безработным гражданам с детьми положены дополнительные выплаты по 3 тыс рублей. Однако не все нуждающиеся получат помощь. Важные нюансы меры поддержки – в материале «МК».

С начала карантина россияне ждали прямой финансовой помощи от государства вместо косвенных мер поддержки, типа кредитных каникул для избранных. Правительство, наконец, решилось поддержать население и бизнес живыми деньгами. Потерявшим работу власти заплатят сумму, которая, по их мнению, достаточна для выживания – один МРОТ. По столько же на человека выделят и компаниям, которые не могут выплачивать зарплаты, но хотят сохранить занятость. Помощь скромная, но это хотя бы что-то. На дополнительные выплаты безработным правительству потребуется 33,4 млрд рублей.

Впрочем, даже эти деньги получат не все безработные. На выплаты в 12 130 рублей имеют право граждане, которые попали под сокращение штата или ликвидацию компании после 1 марта 2020 года. И то, только в апреле-июне. Те, кто встал на учет в службу занятости до первого дня весны, не считаются пострадавшими от коронавируса. Они так и будут получать пособия в прежнем размере. Сумма пособия по безработице рассчитывается, исходя из стажа и зарплаты работника на прежнем месте. Минимальный размер такого пособия – 1,5 тыс рублей. Выплаты по 3 тыс рублей на несовершеннолетнего ребенка тоже положены уволенным после 1 марта. Чтобы получить помощь нужно дистанционно подать заявление на регистрацию в качестве безработного и оформить пособие через государственный портал «Работа в России». Тем, кого уволили из-за нарушения трудовой дисциплины, антивирусные пособия не положены.

Семьи с детьми поддержат еще одним нововведением. Теперь при определении нуждаемости для назначения социальных пособий не будут брать доход безработного члена семьи. Речь идет, в том числе, о «путинских» пособиях на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. Раньше, когда семья обращалась за пособием, учитывалась зарплата родителя за прошлый год, даже если в этом году он уже был безработным. Из-за этого некоторые семьи не попадали в разряд нуждающихся и им отказывали в пособиях. Новое правило будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Учет в службе занятости предполагает, что безработному государством подыскивается работа, напоминает эксперт по социальной политике, доктор экономических наук из НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. По действующему законодательству, если человек дважды откажется от предложенной работы (она должна соответствовать образованию и опыту), выплату пособия приостановят. Также служба занятости может предложить оплачиваемые общественные работы. Понятно, что в «нерабочий» период, до 30 апреля, трудится никого не заставят. Но как эти положения закона будут интерпретироваться потом – пока не понятно.

«Хорошо, что государство начало делиться с оставшимся без денег народом, но этих мер все же недостаточно, чтобы поддержать нормальные доходы населения, - отмечает Сергей Смирнов, - Кроме того, спрос как двигатель экономики выплаты по 12 тыс рублей не поддержат. Людям хватит этих денег только на самое необходимое. Сейчас это чисто социальная выплата. Потом, когда начнется восстановление экономики, государство должно будет активно поддержать потребительский спрос в тех отраслях, которые сейчас парализованы. Для этого одного МРОТа не хватит, нужны привычные зарплаты. Пока власти в этом плане заняли пассивную позицию».

Источник: Московский Комсомолец