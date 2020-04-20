Саяногорский медиахолдинг оказался на грани выживания во время пандемии

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Медиахолдинг "Первое городское телевидение" Саяногорска остался почти без средств к существованию, сообщает MK.RU Хакасия.

О положении вещателя изданию сообщил директор МУП ТВ-8 Михаил Куприянов. Он заявил, что компания лишилась рекламных бюджетов, за счет которых работал вещатель.

Журналисты холдинга были вынуждены уволиться в начале апреля, однако они продолжили свою работу. По их мнению, аудитория канала не должна оставаться без актуальной информации о происходящем в муниципалитете.

"Первое городское телевидение" оказалось в бедственном положении, поскольку власти не внесли СМИ в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Таким образом, холдинг лишился финансовой поддержки во время кризиса.

Стоит отметить, 20 апреля глава министерства связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить средства массовой информации в список отраслей, которые наиболее пострадали от ситуации с пандемией. Недавно представители региональных СМИ направили депутату Государственной Думы от Краснодарского края Владимиру Синяговскому письмо с просьбой о помощи и поддержке отрасли.

Источник: https://www.cableman.ru/content/sayanogorskii-mediakholding-okazalsya-na-grani-vyzhivaniya-vo-vremya-pandemii