Внесено изменение в закон о рыболовстве

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом совершенствуется правовое регулирование отношений в части, касающейся порядка проведения проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

С этой целью часть 4 статьи 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» дополнена положением об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов без проведения плановых проверок.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России