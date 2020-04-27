/Общество/

Банк ДОМ.РФ провел первые сделки по льготной ипотеке с господдержкой, запущенной в соответствии с поручением Президента РФ. Кредиты оформлены в Санкт-Петербурге, Казани и Тюмени на общую сумму 7,6 млн рублей.

Средняя сумма ипотеки составила 2,5 млн миллиона рублей, средняя стоимость квартир — почти 5,5 млн рублей. Банк ДОМ.РФ начал выдавать кредиты по низкой ставке одним из первых среди российских банков. По состоянию на 26 апреля по программе принято 1,3 тысячи заявок от потенциальных заемщиков на сумму около 4 млрд рублей.

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

Источник: https://domrfbank.ru/