Россиянам простят административные штрафы

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Амнистия по легким административным штрафам будет хорошо воспринята населением, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, профессор кафедры государственного строительства и права Университета Прокуратуры РФ Александр Мелехин. Он добавил, что такие правонарушения не несут общественной опасности.

В России предлагают объявить амнистию по легким административным правонарушениям, чтобы смягчить негативные последствия коронавируса. Речь идет, в том числе, о штрафах за безбилетный проезд и большинство нарушений ПДД. Соответствующий проект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщают СМИ.

"В среднем ежегодно фиксируется примерно 2 миллиона преступлений и примерно 155 миллионов административных правонарушений. Среди этих 155 миллионов где-то 70% – нарушение правил дорожного движения (ПДД). Если применить амнистию в отношении дорожных правонарушителей, это будет примерно 100 миллионов. Это будет хорошо воспринято. И потом что такое преступление – это общественно опасное деяние, суд. А административное правонарушение – штраф и внесудебный порядок. Общественной опасности здесь нет", – считает Александр Мелехин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/