Игорь Дяченко по телефонам «горячей линии» ответил на вопросы горожан

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В течение часа глава города принимал звонки от жителей по телефонам «горячей линии» новороссийского оперативного штаба.

В первую очередь горожан интересовала обстановка, связанная с принятыми в городе ограничительными мерами из-за коронавируса. Спрашивали о правомерности контроля со стороны мобильных групп, задавали вопросы об оформлении детских пособий и трудоустройстве.

Родителей по-прежнему беспокоит вопрос дистанционного обучения. Игорь Дяченко успокоил, переходить на такую форму полностью школы города не будут. Как только обстановка стабилизируется и будут сняты ограничительные меры, все школы вернутся к традиционной системе преподавания.

Поступали также обращения, не связанные с темой пандемии. Жители 13 микрорайона переживают за судьбу надземного перехода, интересовались, когда там будут установлены лифты.

Всего за час поступило 54 вопроса, на 19 из них глава ответил лично. Завтра, 30 апреля, состоится традиционный прием по личным вопросам в режиме видеоконференции по предварительной записи.

Источник: Отдел информационной политики и СМИ